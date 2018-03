Mark of the Ninja Remastered - Stealth-Sidescroller erscheint im Herbst für Nintendo Switch

Nintendo hat auf dem Nindie-Showcase bekannt gegeben, dass der Stealth-Sidescroller Mark of the Ninja in einer Remastered-Version für die Nintendo Switch erscheint. Der Release ist für den Herbst 2018 geplant, welche Änderungen es in der Remastered-Version geben wird, ist noch nicht bekannt.

Mark of the Ninja erschien ursprünglich im Jahr 2012 auf der Xbox 360 im Xbox Live Arcade-Programm und heimste dort etliche gute Kritiken von Presse und Spielern ein. Ihr kontrolliert einen Ninja, der möglichst unerkannt und geräuschlos von einem Ort zum nächsten gelangen muss. Durch jeden Level gibt es unterschiedliche Wege, außerdem warten etliche Collectibles auf euch.

Mark of the Ninja - Screenshots ansehen