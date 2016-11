Marvel vs. Capcom 4 - Erwartet uns eine Ankündigung auf der PlayStation Experience 2016?

Marvel vs. Capcom: Wie stehen die Chancen für einen neuen Teil?

Steigen bald wieder Iron Man, Wesker und Co. in den Ring? Wenn wir dem berühmt-berüchtigten NeoGAF-Forum glauben wollen, stehen die Chancen dafür ziemlich gut. Denn angeblich soll Marvel vs. Capcom 4 im Rahmen der PlayStation Experience 2016 angekündigt werden. Das Gerücht geht auf einen User mit dem Pseudonym Ryce zurück:

"Ich wollte das eigentlich nicht erzählen, aber genug von diesem Rumgedruckse: Ein paar andere GAF-Nutzer und ich haben erfahren, dass Marvel vs. Capcom 4 auf der PSX angekündigt werden soll. Ich dachte, dass das aus all den offensichtlichen Gründen nicht passieren würde, aber na ja. Gewissheit werden wir in acht Tagen haben."

Glaubwürdigkeit soll das Gerücht durch den Tweet eines Insiders bekommen, der sich schon bei Marvel vs. Capcom 3 als zuverlässige Quelle erwies. Darin verweist er auf die PlayStation Experience sowie den dort stattfindenden Capcom Cup. Bereits im Juni 2016 erkundigten sich die Kollegen von Polygon bei Marvel darüber, wie es um ein mögliches Marvel vs. Capcom 4 steht. Der damalige Vice President der Games-Sparte Jay Ong erklärte dazu:

"Zum aktuellen Zeitpunkt können wir nichts dazu sagen. Wir hören [diese Frage] oft. Wir lieben unsere Fans und wollen sie in jedem Fall zufriedenstellen. Mehr als das können wir derzeit nicht sagen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt? "

Die PlayStation Experience findet vom 3. bis zum 4. Dezember 2016 statt. Neben Marvel vs. Capcom 4 könnte und dann übrigens auch die Ankündigung von The Last of Us 2 erwarten.

Meint ihr, dass etwas an den Gerüchten dran ist?