Mass Effect: Andromeda - Alle Rassen und fünf Maps zum Release im Multiplayer spielbar

Im Multiplayer von Mass Effect: Andromeda tretet ihr kooperativ gegen Gegnerwellen an.

Mass Effect: Andromeda hat wie schon Mass Effect 3 einen Multiplayer-Modus. In diesem treten bis zu vier Spieler kooperativ in Einzelmissionen gegen Gegnerwelllen an. Zwischendurch gibt es kleinere Aufgaben, so gilt es zum Beispiel eine Drohne zu eskortieren.

Entwickler Bioware hat jetzt in einem Gameplay-Video den Multiplayer-Modus ausführlich vorgestellt und zudem Details zu den Release-Inhalten verraten. Zum Start sind alle großen Alien-Rassen spielbar, ihr könnt auf 25 Charakter-Kits und über 40 Waffen zugreifen. Außerdem gibt es keine Klassenbeschränkungen und die Möglichkeit, Waffen zu modifizieren.

Zum Launch werden fünf Karten spielbar sein:

Firebase Zero (auf einem Asteroid)

Firebase Icebreaker (Tank-Station auf einem Eisplanet)

Firebase Magma (an einem Lavafluss)

Firebase Derelict (auf einem verlassenen Kett-Schiff)

Firebase Sandstorm (in der Wüste)

Das komplette Video zum Multiplayer ist unten verlinkt. Mass Effect: Andromeda erscheint am 21. März 2017 für PS4 und Xbox One.