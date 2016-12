Mass Effect: Andromeda - Gestrichener Begleiter könnte nach Release ins Spiel kommen

Mass Effect: Andromeda soll im Frühjahr 2017 auf den Markt kommen, ein konkretes Release-Date gibt es aber noch nicht.

Ein Spiel zu entwickeln, ist eine komplexe Angelegenheit. Nicht immer kommt am Ende das Spiel heraus, das am Anfang geplant war. Häufig muss Content im Laufe der Produktion geändert oder sogar komplett gestrichen werden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Mal macht ein Feature schlicht keinen Spaß, mal fehlen aber auch die Ressourcen dazu, geplante Inhalte vernünftig umzusetzen. Letzteres war wohl bei einem Begleiter aus Mass Effect: Andromeda der Fall.

Wie Creative Director Mac Walters im Interview mit Eurogamer erklärte, könnten wir diese Figur aber noch auf die eine oder andere Weise kennenlernen.

Letztlich sei dies der einzige Grund dafür, dass BioWare einen Begleiter aus Mass Effect: Andromeda gestrichen hat.

"Es war nicht so, als hätten wir die Figur nicht gemocht. Ich glaube, zu der Zeit ging es einfach darum, welche Begleiter am weitesten ausgearbeitet waren. Wenn es aber nun darum geht, ob wir ihn in Zukunft wiedersehen – das ist möglich. Ich denke, viele Leute mögen die Idee rund um diese Figur. Aber du weißt nie, wie es am Ende wirklich kommt – manchmal greifen wir solche Figuren nicht mehr in den Spielen, sondern in einem Buch, einem Comic oder etwas ähnlichem auf. "