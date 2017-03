Mass Effect: Andromeda - Neuster Patch behebt Black Screen-Bug & Probleme im Multiplayer

Mass Effect: Andromeda bekommt den ersten Patch.

Während sich die Welt bereits heute über den Release von Mass Effect: Andromeda freut, müssen wir hierzulande noch zwei Tage warten. Doch vielleicht ist das gar nicht so übel, denn damit hat Bioware noch etwas mehr Zeit, den einen oder anderen Patch in die Spieldateien zu schieben, bevor unser Abenteuer beginnt.

Und genau das ist nun passiert: Gestern haben die Entwickler einen Patch veröffentlicht, der zum einen Black Screens vorbeugen soll und zum anderen nervige Bugs im Multiplayer behebt.

PC @masseffect folks, be sure to grab latest patch (pushed out today) - fix black screen / Corsair utility, MP sound, MP F-keys issues