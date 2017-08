Mass Effect - Franchise soll trotz Andromeda-Debakel weitergehen

Gute Nachrichten für alle, die nach dem enttäuschenden Mass Effect: Andromeda und seinem vorzeitigen Ende des DLC-Supports bereits um die Zukunft des gesamten Franchises gebangt hatten. Wie Casey Hudson, General Manager von Bioware, nun auf Twitter verkündete, will das Team wieder auf die Beine kommen und sich irgendwann erneut an das Franchise wagen.

Yes! I love #MassEffect too much to not want to work on it again in the future. Thanks for the support - it means everything to our team. https://t.co/I5MlzSwQI8