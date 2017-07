Am 13. Juli 1987 erschien mit Metal Gear der erste Ableger von Hideo Kojimas Stealth-Reihe, die dank des PlayStation-Klassikers Metal Gear Solid 1998 endgültig durch die Decke ging und zu einem weltweiten Erfolg wurde. Zahlreiche Fans haben bereits auf Twitter unter dem Hashtag #MG30th ihre Glückwünsche geteilt. Spieleentwickler Alex Camilleri von Frictional Games (Soma) hatte eine besonders schöne Idee zu 30. Geburtstag von Metal Gear.

In einem Twitter-Thread präsentiert er uns 30 GIFs von besonderen Elementen, Events, Easter-Eggs und Interaktionen aus den Spielen der Metal Gear Solid-Reihe, die uns vor Augen führen, was an der Stealth-Reihe eigentlich so besonders ist: Zwischen einer epischen Story, die uns mit ernsten politischen Fragen konfrontiert, ist immer Platz für Quatsch.

Wenn ich also ein einziges Adjektiv wählen müsste, um Metal Gear Solid zu beschreiben, dann wäre es eines, für das es gar keine adäquate deutsche Übersetzung gibt: weird.

1. Snake kann sich erkälten & sein Niesen lenkt Wachen ab

1) If you stay too long under the rain, Snake will get a cold. Sneezing will attract guards. pic.twitter.com/eF18VyvVb5 — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

2. Das Richtmikrofon macht Wachen hinter Wänden hörbar

2) Using a directional mic you get an idea of how/where people are moving behind wall pic.twitter.com/aK9N5wSnie — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

3. Mantis' Kraft lässt unseren Controller vibrieren

3) Mantis will prove his powers by moving your controller (triggering vibration) pic.twitter.com/yJsMSQ1Wwu — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

4. Die Pferdeäpfel von D-Horse sind Fallen für Vehikel

4) You can make the horse poop to create traps for vehicles pic.twitter.com/jeQivgQPy4 — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

5. Kontern wir Liquids Griff nicht, erhalten wir einen Kuss

5) If you don’t oppose to Liquid’s grab attack, you will get a kiss pic.twitter.com/VKAgdEEpQh — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

6. Regen nässt Kartons & Wachen erkennen sie drinnen

6) Using the cardboard box under the rain will make it wet. Guards will recognize the wet box indoors and spot you. pic.twitter.com/NcjM6Y9ynq — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

7. Töten wir zu viele Wachen innerhalb kurzer Zeit, übergibt sich Snake

7) If you kill too many guards in a short amount of time, Snake will throw up pic.twitter.com/4H4Tljxlwo — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

8. Kartons in Trucks ermöglichen Schnellreise

8) You can fast travel by using the cardboard boxes inside trucks pic.twitter.com/2Mqmp5APW3 — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

9) Mantis will prove his powers by reading your save data and commenting on your videogame taste #MetalGear30th pic.twitter.com/GsFj1cdaKs — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

10. Wir können PAL-Keys encodieren, indem wir in Räumen mit unterschiedlichen Temperaturen warten

10) You encode a PAL key by waiting long enough in rooms with different temperatures pic.twitter.com/tgFy4KMvCG — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

11. Wir rutschen aus, wenn wir in Vogelkacke treten

11) You can fall by tripping on bird poop. Looking up to the sky in first person will cause poop to hit the camera and obfuscate your view pic.twitter.com/JTd44gqg3N — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

12. Der Endkampf von MGS 4 spiegelt die Rivalität von Snake und Liquid innerhalb der Saga wieder

12) The Liquid-Ocelot fight follows the evolution of the rivalry throughout the saga. The GUI and music adapt to the relative games pic.twitter.com/oycrhMuR6M — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

13. Je mehr Wachen wir töten, desto größer wird Snakes Horn

13) The more guards you kill, the more the horn on Snake's head will grow pic.twitter.com/VPoQkiVQmO — Alex Camilleri ? (@AlexKalopsia) July 15, 2017

14. Je mehr Wachen wir töten, desto mehr Geister sehen wir im The Sorrow-Bosskampf