Bis zum Release von Metal Gear Survive am 22. Februar ist es nicht mehr lange hin, noch vor dem offiziellen Erscheinungstermin wird Konami eine Betaphase veranstalten. Die Beta von Metal Gear Survive startet am 18. Januar auf PS4 und Xbox One und läuft dann insgesamt vier Tage bis zum 21. Januar. Drei Missionen auf zwei Maps werden im Coop-Modus für bis zu vier Teilnehmer spielbar sein, außerdem soll es tägliche Spezialmissionen geben.

Ingame-Accessoires als Belohnung

Auf der Xbox One ist eine bestehende Xbox Live Gold-Mitgliedschaft Voraussetzung für die Teilnahme an der Beta, PS4-Nutzer können sie dagegen auch ohne PS Plus-Abo herunterladen. Die Speicherdaten werden nicht ins fertige Spiel übertragen, dafür gibt es für Teilnehmer eine Belohnung in Form eines Fox Hound-Nameplates und zwei Ingame-Accessoires.

Mehr: Metal Gear Survive - Actionspiel setzt offenbar auf Always On

Metal Gear Survive ist das erste Metal Gear-Spiel ohne die Beteiligung von Serienschöpfer Hideo Kojima und verfrachtet euch als Überlebende der von Big Boss gegründeten Militaires Sans Frontières in eine andere Dimension, wo ihr euch Kristall-Zombies und vielleicht auch einem Metal Gear stellen könnt. Der Release ist für den 22. Februar 2018 für PS4 und Xbox One geplant.