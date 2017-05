Microsoft - Gaming-Geschäft wächst & ist weiterhin profitabel sowie wichtig für die Zukunft

Microsoft verbindet dank Xbox Live Konsolen mit Windows 10-PCs.

Microsoft hat auf dem Finanzanalyse-Briefing 2017 über die Gaming-Sparte des Konzerns gesprochen. Der scheint es alles in allem sehr gut zu gehen: Gaming sei für Microsoft nämlich nicht nur "kritisch für die Zukunft", sondern auch profitabel und außerdem im Wachstum begriffen. Gaming sei einer der ersten Bereiche, in dem der Konzern all seine Vorzüge bündeln könne. Denn für Microsoft ist Gaming sehr viel mehr als nur die Xbox One.

Stichwort Xbox Live: Der Service verbindet Konsolen- mit PC-Besitzern und stellt laut Microsoft mittlerweile das größte, soziale Gaming-Netzwerk dar. Die Verbindung der Plattformen miteinander sei "mächtig" und ebne den Weg für neue Geschäftsmodelle wie den Xbox Game Pass. Auch das Einverleiben des Streaming-Services Beam sei "phänomenal". Microsoft wolle sowieso "die Punkte rund um Gaming miteinander verbinden."

Insgesamt stellt Gaming einen 110 Milliarden US Dollar-Markt dar, der stetig wächst. Was für Microsoft die Grundlage dafür bildet, neue Wege mit Abo-Services oder der Übertragung von Spielen zu gehen. Microsoft sei jetzt schon in der Lage, sich sehr effektiv auf diesem Markt durchzusetzen.

Wie seht ihr Microsofts Stellung im Gaming-Geschäft?

