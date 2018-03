Auf der E3 in Los Angeles präsentieren die größten Akteure der Videospiel-Branche ihre neuesten Spiele und Pläne für die Zukunft. Aufgrund der Bedeutung des Events fallen die einzelnen Shows stellenweise sehr aufwendig aus. So auch dieses Jahr bei Microsoft. Mike Nichols, Corporate Vice President und Chief Marketing Officer der Xbox-Marke, kündigt in einem Blog große Pläne für die Messe an.

Microsoft wechselt seinen Standort

Passend dazu ändert sich in diesem Jahr auch die Location, an der Microsoft die Show abhalten will. Das Microsoft Theater liegt direkt gegenüber des Messegeländes und wird 2018 der Ort für fast alle Veranstaltungen des Konzerns sein.

Somit sind alle Gameplay-Events, Xbox Fan-Treffen und natürlich auch die Live-Show an einem Ort gebündelt. Durch die Größe der Halle sollen außerdem mehr Fans und Partner Platz finden, als bisher.

Zweiter Microsoft-Stand auf dem Messeglände

Trotzdem soll es auch auf dem Messegelände Stände von Microsoft geben. Hier wird unter anderem der Streaming-Dienst Mixer vertreten sein und die Besucher können spielen, streamen, sowie die restlichen Ereignisse der E3 verfolgen.

Was auf der Messe angekündigt und vorgestellt wird, ist bisher noch nicht bekannt. Nichols verspricht aber weitere Informationen im April. Die Live-Show von Microsoft findet zu Beginn der E3 am 10. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit statt. Die Tops und Flops des letzten Jahres, findet ihr unter dem Artikel.