Minecraft: Story Mode - Termin für die Switch-Version steht fest

Entwickler Telltale Games hat den Release-Termin für die Switch-Version von Minecraft: Story Mode bekannt gegeben. Demnach erscheint die erste Season des Adventure-Spiels am 25. August 2017, die Switch-Variante trägt den Titel Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure. Enthalten sind alle fünf Teile der ersten Staffel sowie drei Episoden des "Adventure Pass". Ihr dürft euch also auf insgesamt acht Kapitel freuen.

Außerdem haben die Entwickler den Termin für die zweite Episode von Minecraft: Story Mode - Season 2 verkündet. Die Folge mit dem Titel "Giant Conequences" kommt am 15. August 2017 für alle Konsolen-, Rechner-, und Mobilversionen - die Switch ausgenommen.

