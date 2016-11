Mittelerde: Mordors Schatten - GOTY-Edition ab sofort für PS4 Pro mit 4k-Auflösung erhältlich

Mittelerde: Mordors Schatten - GOTY-Edition erstrahlt auf PS4 Pro in neuem 4k-Glanz

Die GOTY-Edition von Mittelerde: Mordors Schatten ist ab sofort für die PS4 Pro inklusive stolzer 4k-Auflösung und 30fps verfügbar. Liebhaber gelungener Open World-Spiele haben damit also einen weiteren Grund, den Wechsel zur PS4 Pro zu vollziehen. Falls ihr das Spiel bereits besitzt, dürft ihr euch stattdessen auf einen Patch freuen, der für die PS4 Pro-Tauglichkeit sorgen wird.

Wer hingegen noch keinen einzigen Schritt in das Reich von Mordors Schatten getan hat, sollte spätestens jetzt dieses Versäumnis nachholen: Der Rachefeldzug des Waldläufers Talion führt uns zwar in keine sonderlich belebte Spielwelt, hat sich aber dank des innovativen und preisgekrönten Nemesis-Systems einen enorm guten Ruf verdient. Dieses System schenkt jedem unserer Gegner eine zufallsgenerierte Persönlichkeit samt Stärken und Schwächen, die sich zudem an vergangene Gefechte mit uns erinnert. Besiegt uns ein solcher Feind, steigt er in der Hierarchie der Orks auf, wird stärker und rüstet sich das nächste Mal unter Umständen für ein erneutes Zusammentreffen. Klingt toll, ist toll!

Alle 10 Bilder ansehen

Wer mir noch immer nicht glauben will, sollte einen Blick in den GamePro-Test werfen oder Heikos Rückblick auf Mittelerde: Mordors Schatten lesen, der diese Perle des Open World-Genres beinahe verpasst hätte.

Ist 4k-Auflösung für euch ein Verkaufsargument?