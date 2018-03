Capcom Japan hat in seinem Livestream am 14. März wie angekündigt mehr zum Frühlingsupdate für Monster Hunter World und somit auch neue Infos zu Deviljho verraten, den Fans schon heiß erwarten.

Deviljho, der im Deutschen auch Dämonjho genannt wird, ist ein fleischfressender Kampfwyvern, der selbst vor Kannibalismus nicht halt macht. Es wurde spekuliert, dass er bereits letzte Woche erscheint. Nun wissen wir aber: Das neue Monster Deviljho kommt am 22. März mit einem kostenlosen Update ins Spiel.

Mit den Materialien von Deviljho könnt ihr euch die Rüstungssets Vangis alpha und Vangis beta craften. In den folgenden Bildern seht ihr die Ausrüstung für Jäger und Palicos sowie einige der neuen Waffendesigns.

Monster Hunter World bekommt im Frühling das erste Saisonale Event: Beim sogenannten Spring Blossom Fest ist ab dem 6. April passend zur Jahreszeit der Astera-Hub festlich geschmückt. Überall liegen bunte Blüten verstreut, im Himmel leuchten Feuerwerksraketen und in der Gildenhalle thront sogar ein riesiges, leuchtendes Poogie-Schweinchen. Die NPCs tragen ebenfalls festliche Kleidung.

Fans kennen solche Season-Events vielleicht aus Destiny, wo der Turm beispielsweise zum Valentinstag mit blutroten Rosen geschmückt ist. Solche Festlichkeiten machen optisch einiges her und kommen bei den Spielern stets gut an.

Infos zum Blossom Spring Event:

Auch eine Möglichkeit, das Aussehen eures Charakters anzupassen wurde vorgestellt. Das soll ab dem 16. März mit Tickets funktionieren. Dann könnt ihr endlich das Geschlecht eurer Figur ändern.

Bislang gab es ein nerviges Problem in Monster Hunter World: Andere Spieler konnten euch beim Looten eines besiegten Monsters stören, die Loot-Animation wurde unterbrochen und ihr kamt nicht an eure Materialien. Durch diese Mechanik wurden Spieler um ihre Beute betrogen.

Capcom hat sich Gedanken darüber gemacht und die Lösung nun vorgestellt. Das "Friendly Fire" wird beim Looten ausgeschaltet.

Am 6. April kommt Großschwert Wyvern Ignition ins Spiel. Es wurde im Rahmen des ersten Weapon Contest von einem Fan entworfen. Er hat den Wettbewerb gewonnen, weswegen seine Waffe als erste von den Entwicklern umgesetzt wurde. Hier zwei Bilder:

Prepare for the MEATIEST OF CHOPS with the community created Great Sword: Wyvern Ignition.



Coming to #MHWorld April 6 pic.twitter.com/lFx28ouXAo