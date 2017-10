Monster Hunter World - In der PS4-Version könnt ihr als Aloy aus Horizon spielen

Auf der Sony-Pressekonferenz der Paris Games Week wurde ein neuer Trailer zu Capcoms Monster Hunter World gezeigt. Darin sind knapp zwei Minuten Gameplay zu sehen, die unter anderem mehrere riesige Monster und einige Kämpfe zeigen.

Der Hammer kommt jedoch am Schluss: Exklusiv in der PS4-Version könnt ihr als Aloy aus Horizon Zero Dawn spielt, außerdem scheinen es auch einige Gegner aus dem PS4-Hit ins Spiel zu schaffen, denn unter anderem ist einer der Hunter-Roboterfeinde zu sehen.

Mehr zu Monster Hunter World könnt ihr hier lesen, der Release des Spiels ist für das nächste Jahr angesetzt. Den Trailer zum Spiel findet ihr unten.