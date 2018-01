Update vom 05.01.2018: Capcom hat in einer Pressemitteilung nun bereits das erste DLC für Monster Hunter World angekündigt. Im Frühjahr 2018 könnt ihr gegen das neue Monster Dämonjho kämpfen. Dieses zeichnet sich durch eine besonders hohe Aggressivität aus. Durch einen extrem schnellen Stoffwechsel leidet das Wesen an einem unstillbaren Hunger. Daher stürzt es sich auch auf jeden beliebigen Gegner in seiner Nähe, was von den Jägern selbstverständlich auch ausgenutzt werden kann.

Ursprüngliche Nachricht: Der Release von Monster Hunter World rückt immer näher. Momentan können sich PS Plus-User bereits in der PS4-Beta austoben. In einem Interview auf der PSX 2017 kündigte Producer Ryozo Tsujimoto an, dass das Spiel auch nach dem Launch mit kostenlosen Updates um neue Monster erweitert wird (via Gematsu).

Kostenlose Content-Patches für Monster Hunter World

Gegenüber der japanischen Website Famitsu führte Tsujimoto diesen Gedanken nun noch weiter aus.

"Wir denken über kostenlose, Post-launch Updates für Monster Hunter World nach. Was ich schon sagen kann ist, dass wir neue Monster planen und hoffen, dass die User lange spielen werden. Was genau für Monster hinzugefügt werden, usw. teilen wir später noch mit."

In der aktuellen Monster Hunter World PS4-Beta könnt ihr drei Missionen spielen und bekommt es bei jedem Auftrag mit einem anderen Wesen zu tun. Dafür habt ihr Zugriff auf ausgewählte Waffen und Rüstungen. Beim erfolgreichen Abschluss einer Mission bekommt ihr zum Release Belohnungen für das Hauptspiel. Die Beta endet morgen, am 12. Dezember 2017, um 18 Uhr.

Monster Hunter World erscheint am 26. Januar 2018 für PS4, Xbox One.