Nein, Deviljho ist bislang noch nicht in Monster Hunter World verfügbar. Viele Fans hatten zwar die Hoffnung, dass er sich am 9. März in der Event-Quest "Eine einfache Aufgabe" zeigt, wurden dann aber enttäuscht. Es geht letztlich tatsächlich nur ums Sammeln von Pilzen.

Doch Kopf hoch, denn Capcom Japan hat auf Twitter einen Livestream zu Monster Hunter World am 14. März angekündigt, der um 12 Uhr deutscher Zeit abgehalten wird. Dabei soll es explizit um die neuen Inhalte im Frühling und somit um den Deviljho-DLC gehen.

Einige Fans glauben nun, dass der 14. März auch gleich der Stichtag für den Release des Monster-DLCs ist. Capcom hat bislang lediglich bekannt gegeben, Deviljho im Frühling per Update einzuführen. Wann das "Spring Update" genau erscheint, bleibt abzuwarten. Bislang geben die angekündigten Event Quests im März auch keine Hinweise.

Ganz unnütz ist die aktuelle Event Quest "Eine leichte Aufgabe" aber nicht. In dieser Quest müsst ihr zehn Gourmet-Pilzhüte im Uralten Wald sammeln.

Trotz der Anforderung für Jägerrang 30 ist es tatsächlich eine leichte Aufgabe, bei der ihr jedoch Spuren von gehärteten Monstern sammeln und somit die begehrten Tempered-Untersuchungen erhalten könnt. Geht also sicher, dass ihr im Untersuchungs-Questlog noch Platz für neue Aufträge habt.

