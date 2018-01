Nur noch wenig Tage trennen uns bis zum Release von Monster Hunter World. Bevor es losgeht mit der Monsterhatz, erhalten PS4-Spieler ab morgen, den 19. Januar 2018, noch einmal die Chance, das Action-RPG von Capcom in einer Beta auszutesten. Den Download könnt ihr allerdings schon heute via Pre-Load starten.

Finale Beta steht im PSN zum Download bereit

Um an Beta Nummer drei teilnehmen zu können, müsst ihr einfach nur den entsprechenden Client aus dem PS Store im Demo-Bereich herunterladen. Für den Beta-Download müsst ihr euch 5,5GB Speicherplatz auf eurer PS4-Festplatte freiräumen. Eine PS Plus-Mitgliedschaft benötigt ihr für die Testphase übrigens nicht.

Die dritte Beta zu Monster Hunter World endet am Montag, den 22. Januar um 3 Uhr morgens. Ihr habt also das gesamte Wochenende über Zeit, Jagd auf die bereits bekannten Biester Großjagras, Anjanath und Barroth zu machen. Zusätzlich dazu dürfen wir uns außerdem in eine neue vierte Quest stürzen, bei der wir dem Stacheldrachen Nergigante hinterherjagen. Die Monster könnt ihr entweder alleine, oder im Multiplayer erledigen.

Da ihr in der dritten Beta aber noch nicht auf den Charakter-Editor zurückgreifen könnt, um euch euren Recken selbst zusammenzuzimmern, müsst ihr erstmal mit vorgefertigten Helden und Palinco-Katzen Vorlieb nehmen

Die finale Version von Monster Hunter World erscheint am 26. Januar 2018 für PS4 und Xbox One.