Es ist soweit: Ab sofort ist Deviljho (im Deutschen als Dämonjho bekannt) als neues Monster in Monster Hunter World enthalten. Das Biest ist Teil des umfangreichen Updates 2.00 (PS4) bzw. 2.0.0.0 (Xbox One), das am 22. März 2018 um 1 Uhr nachts ausgerollt wurde.

Der Download ist ca. 600 MB auf PS4 und Xbox One groß. Wir zeigen euch alle Neuerungen.

So schaltet ihr Dämonjho im Spiel frei

Bei Dämonjho handelt es sich um einen fleischfressenden Kampfwyvern, der sich von kleineren Monstern ernährt. Er schiebt ständig Kohldampf und frisst daher ständig. Aufgrund seines Aussehens wird er von Fans auch liebevoll "Gewürzgurke" genannt.

Wie Bazelgeuse hat Dämonjho keinen festen Unterschlupf und wandert ziellos umher, um andere Monster oder gar euch anzugreifen. Macht euch also darauf gefasst, dass er nach dem Update jederzeit im Spiel auftauchen und euch die Jagd erschweren kann.

Die ersten Spieler haben Dämonjho bereits mehrmals besiegt und berichten, dass er "leichter als befürchtet" zu bekämpfen sei. Davon könnt ihr euch aber nun selbst ein Bild machen.

So kommt Dämonhjo ins Spiel

Ihr müsst die Untersuchung "??? Rathian" der Hauptgeschichte abschließen

Danach wird Dämonjho in 6- und 7-Sterne-Quests hochrangiger Expeditionen auftauchen

Sammelt nun Spuren mit "???"-Markierungen, bis ihr Dämonjho freischaltet

Sprecht als nächstes mit den Heiteren Gelehrten mit dem blauen Ausrufezeichen über dem Kopf in Astera rechts neben der Questtafel

Ihr bekommt den Auftrag "Der Herr der Nahrungskette", der Dämonjho ins Spiel einführt

Am besten öffnet ihr im Lager die Map und schaut auf die einzelnen Gebiete eurer Karte. Seht ein "???" bei den anwesenden Monstern, solltet ihr dort suchen.

So sehen die neuen Waffen & Rüstungssets von Dämonjho aus

Dämonjho bringt natürlich auch eigene Waffenbäume und Rüstungssets zum Craften ins Spiel. Folgende Gegenstände sind neu:

zahlreiche neue Waffen

Drachenschutzmantel als neues Spezialwerkzeug, das eure Drachenresistenz UND euren Drachenschaden erhöht

zwei neue Rüsstungssets "Vangis alpha" und "Vangis beta"

Alle neuen Waffen und die Dämonjho-Rüstungen seht ihr in Arekkz' Video:

Den Drachenschutzmantel erhaltet ihr als Belohnung für die neue Quest

Neben Dämonjho und neuen Items gibt es auch noch ein paar weitere Neuerungen und Änderungen.

Die Ladezeiten wurden optimiert

Die Funktion "Aus der Online-Sitzung entfernen" wurde der Spielerliste hinzugefügt

Ihr könnt nach einer Quest nun direkt zur Versammlungsstätte zurückkehren

Die Textgröße für Untertitel lässt sich nun ändern

Im Menü "Online-Sitzung" wurde der Name für den Befehl "Jagdgruppen-Sitzung-Suche" zu "Jagdgruppen-Sitzung erstellen / suchen" geändert

Angriffe von Mitspielern unterbrechen nicht länger eure Zerlegen-Animation. Außerdem sind Spieler ab sofort immun gegen alle Trefferreaktionen während der Zerlegen-Animation nach Questabschluss, Loot-Trolling ist somit nicht mehr möglich

Die Anzeige der Spähkäfer-Stufe sinkt nach jeder Quest nun etwas weniger stark

Die Spielversion wird jetzt auf dem Titelbildschirm des Spiels angezeigt

Darüber hinaus gab es etliche Balancing-Anpassungen bei den Waffen:

Großschwert: Schaden einiger Aufgeladener Hiebe erhöht

Schaden einiger Aufgeladener Hiebe erhöht Langschwert: Verbesserung des Eingabe-Timings von Weitsicht-Hieb und bessere Trefferbox-Erkennung

Verbesserung des Eingabe-Timings von Weitsicht-Hieb und bessere Trefferbox-Erkennung Schwert & Schild: Rundhieb-Schaden erhöht, Schleuder-Nutzung verbessert

Rundhieb-Schaden erhöht, Schleuder-Nutzung verbessert Hammer: Verbessertes Betäuben bei aufgeladenen Attacken

Verbessertes Betäuben bei aufgeladenen Attacken Jagdhorn: Angriffskraft verbessert

Angriffskraft verbessert Gewehrlanze: Reduzierter Schärfeverlust bei Beschuss, einige Angriffe verursachen mehr Schaden

Reduzierter Schärfeverlust bei Beschuss, einige Angriffe verursachen mehr Schaden Morph-Axt: Nullsummen-Entladung ist jetzt einfacher einsetzbar

Nullsummen-Entladung ist jetzt einfacher einsetzbar Energieklinge: Aufprall-Phiolen und Element-Phiolen angepasst

Aufprall-Phiolen und Element-Phiolen angepasst Insektenglefe: Verbesserungen bei der Angriffskraft und der Dauer von Extrakteffekten

Verbesserungen bei der Angriffskraft und der Dauer von Extrakteffekten Lanze: Verbesserung des Handlings

Verbesserung des Handlings Doppelklingen: Der Dämonenbalken jetzt einfacher zu nutzen.

Der Dämonenbalken jetzt einfacher zu nutzen. Bogen: Es wurden verschiedene Fehler im Spiel behoben.

Es wurden verschiedene Fehler im Spiel behoben. Leichtes & Schweres Bogengewehr: Es wurden keine Änderungen vorgenommen.

Übrigens geht im April das erste Saisonale Event in Monster Hunter World an den Start: Das Spring Blossom Fest kommt. Darüber hinaus wird gemunkelt, dass im April der nächste kostenlose DLC erscheinen soll. Wir halten euch auf dem Laufenden.