Mulaka - Release-Termin für das Action-Adventure steht fest

Indie-Entwickler Lienzo hat den Release-Termin für das Action-Adventure Mulaka bekannt gegeben. Die PS4- und PC-Versionen des Spiels sollen am 27. Februar erscheinen, die Switch-Version folgt am 1. März und die Xbox One-Fassung schließlich am 2. März.

Mulakas Setting und Geschichte basiert auf der Geschichte, Mythologie und Kultur der Tarahumara, einer indigenen ethnischen Gruppe, die im Norden Mexikos lebt. Das Spiel selbst sticht vor allem durch seinen bunten Grafikstil hervor und soll laut den Entwickler eine "authentische Repräsentation der Tarahumara" sein.

