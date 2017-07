Nach der Xbox One X - Microsoft arbeitet laut Insider schon an neuer Xbox

Auf der E3 2016 stellte Microsoft die Xbox One X unter dem Codenamen Project Scorpio vor. Konkrete Details zur Konsole folgten aber erst rund ein Jahr später, bis zum Release dauert es hingegen noch ein paar Monate mehr. Analysten kritisierten die frühe Ankündigung der Xbox One X damals heftig. Die Marktanalyse-Firma DFC Intelligence prognostizierte gar das Ende der Xbox-Sparte - es sei keine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann.

Allerdings dürfte Microsoft zumindest in den kommenden Jahren noch am Konsolengeschäft festhalten. Einen neuen Hinweis darauf liefert Windows Central-Reporter Jez Corden, der sich zuletzt bei der Xbox One X mehrfach als vertrauenswürdige Quelle erwies. Via Twitter gibt er an, dass Microsoft schon an der nächsten Xbox arbeite. Die Konsole habe einen Codenamen, dürfte seiner Schätzung nach aber nicht vor 2020 erscheinen.

Informationen zum zukünftigen First Party-Lineup von Microsoft habe er keine. Allerdings geht Corden davon aus, dass Xbox-Chef Phil Spencer die Rufe nach mehr Exklusivspielen "laut und deutlich" verstanden habe. Bereits im Rahmen der E3 2017 erklärte Spencer, dass man bewusst mehrere Exklusivspiele zurückgehalten habe, da sie erst in zwei bis drei Jahren erscheinen würden.

