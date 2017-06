Scalebound sah extrem gut aus, als es zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde – womöglich zu gut. Das RPG wurde eingestellt, da wohl der Druck auf die Entwickler von PlatinumGames und Publisher Microsoft zu groß wurde. Xbox-Chef Phil Spencer glaubt, man habe das Spiel schlicht und ergreifend zu früh angekündigt, wie er in einem Interview mit der japanischen Game Watch-Seite erklärt (via: DualShockers).

"Meine Meinung ist: Wahrscheinlich war die Ankündigung zu früh, unsere Präsentation war zu früh."

Aus dieser Situation heraus habe sich ein Druck entwickelt, der die Entwicklung beeinflusst habe. Letztlich zweifelten sowohl PlatinumGames als auch Microsoft daran, ob Scalebound die Erwartungen der Fans erfüllen würde. Für Spencer sei dies eine große Lehre gewesen. Passend dazu erzählte er in einem anderen Interview, dass man Exklusivtitel in der Hinterhand habe, sie aber noch nicht vorstelle, weil sie erst in zwei, drei Jahren erscheinen sollen.

Noch müssen Scalebound-Fans aber nicht alle Hoffnung fahren lassen: Der Markenschutz wurde erneuert, und zwar erst kürzlich. Möglicherweise belebt Microsoft das Spiel also irgendwann doch noch einmal neu. Wobei es sich natürlich um reine Spekulationen handelt, die dementsprechend mit Vorsicht zu genießen sind.

Glaubt ihr, Phil Spencer hat recht? War die Ankündigung zu früh und der Hype zu groß?

