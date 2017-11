Am 10. November 2017 erscheint mit Need for Speed: Payback ein neuer Ableger der langjährigen Arcade-Racing-Reihe, mit dem Entwickler Ghost Games nach dem schwachen Reboot aus dem Jahr 2015 einiges wieder gut zu machen hat.

Im unserem GamePro-Test erweist sich Need for Speed: Payback aber leider als Rennspiel, das uns zwar mit vielen frischen Ideen auf die Rennpiste schickt, die aber unter anderem von der langweiligen Spielwelt und Balancing-Problemen überschattet werden.

Bei der internationale Presse fährt Need for Speed: Payback ebenfalls nur durchwachsene Wertungen ein. Wir haben die Testwertungen in der unteren Tabelle für euch aufbereitet.

Need for Speed: Payback - Testwertungen im Überblick

Website Wertung IGN 5,9/10 GameSpot 5/10 PlayStation LifeStyle 8/10 Hardcore Gamer 4,0/10 OpenCritic 72/100 Metacritic 72/100

*abgerufen am 7. November 2017

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November 2017 für PS4, Xbox One und den PC.