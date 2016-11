NES Classic Mini - Nintendo veröffentlicht Original-Bedienungsanleitungen für alle 30 Klassiker

NES Mini

Ein schöner Zug von Nintendo: Pünktlich zur Veröffentlichung der Schrumpfkonsole NES Classic Mini könnt ihr nun online alle Bedienungsanleitungen der 30 vorinstallierten Klassiker nachlesen. Neben digitalen, entschlackten Texten bietet Nintendo allerdings auch PDF-Kopien der Original-Bedienungsanleitungen an.

Zu den Anleitungen gelangt ihr über diesen Link.

In einer Zeit, in der Handbücher seltener als ein durchtrainiertes Relaxo sind, lohnt es sich hier womöglich sogar für Spieler zu schmökern, die gar keinen NES Classic Mini besitzen. Falls ihr übrigens die Konsole kaufen wolltet, aber bereits vor leeren Regalen gestanden seid, dann empfehle ich euch, noch ein wenig abzuwarten, statt direkt zu eBay & Co. zu rennen: Denn Nintendo produziert die begehrte Konsole bereits nach, die in unserem Test sehr gut abgeschnitten hat.

Welches ist euer Lieblingsspiel auf dem NES Classic Mini?