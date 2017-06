Netflix wird interaktiv - Streaming-Dienst stellt erste interaktive US-Serien vor

Netflix baut sein Angebot weiter aus und stellt jetzt in einem Video auch interaktive Serien vor. Was es bereits in Büchern und Videospielen gibt, soll jetzt auch im Fernsehen möglich sein: Die Zuschauer greifen selbst gezielt in die Story der Serie ein und können über den Ablauf der Geschichte entscheiden.

Zunächst nur in den USA & für Kinder-Serien

Zunächst bietet Netflix dieses neue US-Angebot im Bereich Kinder-Serien an. Ob es später ein vergleichbares Angebot auch für erwachsene Filme oder Serien des Streaming-Dienst geben wird, wird sich zeigen.

Den Anfang macht das beliebte Märchen Der gestiefelte Kater unter dem Titel Puss in Book: Trapped in an Epic Tale. Als weitere Zeichentrickserie wird Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile am 14. Juli folgen.

Noch ist unklar, ob die neuen interaktiven Serien auch im weltweiten Netflix-Programm abrufbar sind. Bisher gibt es noch keine Ankündigung für die deutschen Kunden.

Mehr zu Netflix: Beliebte Videospiel-Reihe The Witcher wird zur Netflix-Serie