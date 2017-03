Nier: Automata - Das nächste PS4-Highlight im Wertungsspiegel

Nier: Automata streicht eine Menge Lob ein.

Mit Nier: Automata bringt Square Enix am 10. März 2017 den Nachfolger eines Action-RPGs in die Ladenregale, das zwar eine treue kleine Fangemeinde um sich schart, von den meisten Kritikern aber eher durchwachsen bewertet wurde. Waren für Nier noch die Entwickler von Cavia verantwortlich, durfte sich Director und Nier-Mastermind Yoko Taro in neuen Teil mit der Hilfe der Hack & Slay-Experten von PlatinumGames austoben - und der Wechsel des Entwicklerstudios hat sich offensichtlich bezahlt gemacht.

Nier: Automata kann sich in unserem GamePro-Test mit einer 87 rühmen und streicht international ebenfalls hohe Wertungen ein. Nachdem mit Horizon: Zero Dawn seit letzter Woche ein von vielen Seiten überaus positiv bewertetes PS4-Exklusivspiel erhältlich ist, dürfen wir uns mit Nier: Automata auf ein weiteres, zeitexklusives Highlight für die Sony-Konsole freuen.

Mehr als nur ein Hack & Slay mit Bullet Hell-Elementen

Wie der Vorgänger setzt Nier: Automata auf den gleichen eigentümlichen Gameplay-Mix aus Hack & Slay- und Bullet Hell-Elementen, der laut IGNs Meghan Sullivan von einer "ultra-flüssigen Steuerung", einer "ziemlich schlauen Kamera" und den PlatinumGames-typischen hyper-stylischen Animationen profitiert.

Für Polygons Janine Hawkins ist Nier: Automata aber mehr als das. Wie der Vorgänger hat das Spiel mehrere Enden, die die Geschichte erst so interessant machen würden. Nach dem ersten Durchlauf sei Automata noch lange nicht vorbei. Sie schreibt:

"Wenn ihr etwas, aus diesem Test mitnehmen solltet, dann ist es das: Das Wort "Ende" ist bedeutungslos. Es deutet nicht auf einen Abschluss hin. Es ist noch nicht einmal eine Ellipse. Es ist ein Semikolon. Das erste Ende des Spiels wird von einer Notiz von Square Enix begleitet, in der es heißt: 'Wir hoffen, dass du den Rest des Spiels genießt', und das ist kein Witz. Nachdem ihr das Spiel "beendet" habt, werden werden die Dinge erst so richtig interessant."

Dafür solltet ihr aber auch jede Menge Zeit und Geduld mitbringen. Nier: Automata sei ein Spiel, das euch voll und ganz verschlinge, dann aber umso belohnender sei.

Nier: Automata - Die internationalen Wertungen

Polygon 8.0/10 GameSpot 9.0/10 Destructoid 9.0/10 DualShockers 9.0/10 IGN 8.9/10 Push Square 8.0/10 Eurogamer empfohlen

Nier: Automata - Gameplay-Trailer zeigt blitzschnelle Kämpfe, Combos und Waffen

Nier: Automata erscheint am 10. März 2017 zunächst exklusiv für PS4. Die PC-Version folgt am 17. März.

