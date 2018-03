Nier: Automata - Das letzte Geheimnis des Spiels hat noch niemand entdeckt

Nier: Automata ist wirr, seltsam und gerade deshalb so besonders. Der Erfolg gibt den Entwicklern recht: Das Action-RPG hat sich über 2 Millionen Mal verkauft. Womit Platinum Games überhaupt nicht gerechnet hatte – das Studio wagte gerade einmal, auf eine Million verkaufte Exemplare zu hoffen. Über ihre Erwartungen an Nier: Automata sprechen Produzent Yosuke Saito, Director Yoko Taro, Designer Takahisa Taura und Iluustrator Akihiko Yoshida in einem Famitsu-Interview (via: Gematsu). Ein bestimmtes Detail lässt die Fans jetzt aufhorchen: Ein Geheimnis blieb bislang noch unentdeckt.

Nier: Auomata hält noch ein letztes Geheimnis bereit

Nicht nur die Verkaufszahlen von Nier: Automata sind bemerkenswert. Auch der Umstand, dass es da ein letztes Geheimnis im Spiel gibt, das noch niemand entdeckt hat, dürfte viele überraschen. Immerhin ist das Spiel jetzt schon fast ein Jahr lang erhältlich. Aber irgendwo in den Tiefen des Titels schlummert noch ein Mysterium, das darauf wartet, gelüftet zu werden. Aber ihr müsst jetzt ganz stark sein.

Letztes Geheimnis soll "unerfreulich" sein

Wer jetzt auf einen romantischen Extra-Abspann oder ein nettes Easter-Egg hofft, wird bitter enttäuscht: Laut den Entwicklern handelt es sich bei dem finalen Geheimnis um etwas "Unerfreuliches". Mehr wird nicht verraten, die Fans sollen das Geheimnis natürlich auf eigene Faust entdecken. Entwickler Platinum Games erklärt lediglich, dass diese Sache aus ganz bestimmten Gründen und mit voller Absicht eingebaut wurde.

Was schätzt ihr, was das Geheimnis sein könnte?