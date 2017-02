Nier: Automata - Wer will, kann die japanische Version mit deutschen Texten jetzt schon spielen

Nier: Automata erscheint am 10. März 2017 in Europa, ist in Japan aber schon erhältlich. Wer nicht warten will, kann sich die japanische Version mit deutschen Texten jetzt schon herunterladen.

von Linda Sprenger,

23.02.2017 11:15 Uhr