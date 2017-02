Nintendo - Arbeitet derzeit nicht an einem 3DS-Nachfolger

Der (New) Nintendo 3DS soll laut Nintendo erstmal keinen Nachfolger bekommen.

Knapp drei Wochen vor dem Launch der Nintendo Switch, die sowohl als stationäre Heimkonsole als auch als Handheld genutzt werden kann, äußerte sich Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima in einem Interview mit der Time nochmals zu einem möglichen 3DS-Nachfolger.

"Wir arbeiten gerade nicht an einem Nachfolger für den 3DS. Allerdings denken wir immer noch über portable Systeme nach. Wir überlegen uns Möglichkeiten, auch in Zukunft portable Spielsysteme herauszubringen - also ja, wir denken über unterschiedliche Wege nach, das Geschäft für portable Spielsysteme weiterzuverfolgen."