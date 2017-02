Nintendo Switch - Akku des Pro Controllers hält 40 Stunden

Der Nintendo Switch Pro Controller

Wer nicht von den mitgelieferten Joy-Con an der Nintendo Switch spielen will, sondern Spiele lieber wie auf der PS4 und Xbox One steuern möchte, der benötigt einen Nintendo Switch Pro Controller. Den erhalten wir aber nicht im Bundle zusammen mit der Konsole, sondern separat im Handel.

Mehr: Nintendo Switch - Nur 26GB des internen Speichers können genutzt werden

Im Vergleich zu den Joy-Con, deren Akkulaufzeit laut Nintendo rund 20 Stunden beträgt, bringt der Pro Controller einen entscheidenden Vorteil mit sich: wir können ihn doppelt so lange kabellos benutzen, bis wir ihn wieder aufladen müssen. Laut Rückseite der Verpackung der Steuerungseinheit (via Gamingbolt) beträgt die Akkulaufzeit des Nintendo Switch Pro Controllers 40 Stunden.

An die Ausdauer des Wii U Pro Controllers kommt das Switch-Modell aber nicht heran. Dessen Akku soll nämlich bis zu 80 Stunden halten. Trotzdem ist die Leistung des Switch-Pro Controllers beachtlich. Schließlich soll das Gerät über HD-Rumble, Bewegungssensoren und eine Amiibo-Funktion verfügen.

Die Nintendo Switch erscheint am 3. März 2017. Alle Infos zur Konsole erhaltet ihr hier.

Holt ihr euch einen Nintendo Switch Pro Controller? Reicht euch die Akkuleistung aus?