Über 60 Indie-Spiele sollen 2017 für die Nintendo Switch erscheinen.

Neben dem First- und Third Party-Angebot sollen uns in diesem Jahr mehr als 60 Indie-Spiele auf der Nintendo Switch erwarten. Eine Handvoll "Nindies" hat das japanische Unternehmen im Rahmen eines kurzen Showcases bereits vorgestellt. Wir verraten euch nicht nur die Highlights aus der gestrigen Nindies-Präsentation, sondern fassen euch auch alle bisher angekündigten Indie-Titel für die Nintendo Switch in einer Spieleliste mit Relase-Datum zusammen.

Das sind die Highlights aus der Nindies-Präsentation

SteamWorld Dig 2

Mit SteamWorld Dig 2 hat Nintendo den Nachfolger des Platforming-Adventures SteamWorld Dig angekündigt, der im Sommer 2017 auf der Hybrid-Konsole debütiert. Wie im Vorgänger graben wir uns als eifriger Minenarbeiter durch die Level bergen Schätze und kämpfen gegen mechanische Insekten.

WarGroove

WarGroove ist ein rundenbasiertes Strategiespiel von Chucklefish, das offenbar stark an die Advance Wars-Reihe angelehnt ist. Dabei dürfen wir unsere Einheiten sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer (lokal und online) in die Schlacht schicken.

Kingdom: Two Crowns

In der Strategie-Survival-Simulation Kingdom: Two Crowns liegt das Schicksal unseres Königreichs in unseren Händen. Auf unserem Ross reiten wir durch eine charmante 2D-Pixel-Spielwelt, erforschen die Lande, sammeln Münzen, Rohstoffe uns beschützen unser Königreich vor allerlei Ungetümen, die es ins Chaos stürzen wollen.

Das erste Kingdom erschien im Oktober 2015 bereits auf Steam und hat seit August 2016 mit Kingdom: New Lands ein Sequel. Der neue Serienableger Two Crowns soll 2017 erstmals mit einem Koop-Modus für die Switch und außerdem für PC und weitere, noch unbestätigte Konsolen erscheinen. Wann genau, ist noch nicht bekannt.

Flipping Death

Im Puzzle-Adventure Flipping Death, das optisch an die Werke von Tim Burton erinnert, streifen wir als Heldin Penny durch die Kleinstadt Flatwood Peaks und müssen Geistern unter die Arme greifen, Rätsel lösen und dem Geheimnis unseres eigenen Todes auf die Schliche kommen. Flipping Death soll 2017 für Nintendo Switch erscheinen.

Alle bisher angekündigten Indie-Titel in der Spieleliste

Rogue Trooper Redux noch nicht bekannt The Fall Part 2: Unbound noch nicht bekannt Treasurenauts noch nicht bekannt sU and the Quest for meaning 2017 RIME Mai 2017 Zombie Vikings noch nicht bekannt Mr. Shifty April 2017 TowerFall Ascension noch nicht bekannt Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas 2017 Thumper noch nicht bekannt Splasher 2017 RIVE 2017 Enter the Gungeon noch nicht bekannt Cave Story noch nicht bekannt NBA Playgrounds noch nicht bekannt 1001 Spikes 2017 Redout 2. Quartal 2017 Unbox: Newbie's Adventure 2017 Graceful Explosion Machine April 2017 Pocket Rumble noch nicht bekannt SteamWorld Dig 2 2./3. Quartal 2017 Little Inferno 3. März 2017 Ultimate Chicken Horse 3. Quartal 2017 Runner 3 3. Quartal 2017 Neuro Voider noch nicht bekannt Kingdom: Two Crowns 2017 Pankapu noch nicht bekannt Shovel Knight: Treasure Trove 3. März 2017 Shovel Knight: Specter of Torment 3. März 2017 The Binding of Isaac Afterbirth+ März 2017 Duck Game noch nicht bekannt World of Goo 3. März 2017 Yooka-Laylee 2017 The Escapists 2 2017 Blaster Master Zero 3. März 2017 Toe Jam & Earl: Back in the Groove noch nicht bekannt Space Dave! 2017 Tumbleseed: A Rolly Roguelike 1. Quartal 2017 Terraria 2017 Wargroove noch nicht bekannt Fast RMX 3. März 2017 Has Been Heroes 28. März 2017 Human Resource Machine 3. März 2017 GoNNER 2017 Dandara 2./3. Quartal 2017 Flipping Death noch nicht bekannt Snake Pass 1. Quartal 2017 Stardew Valley Sommer 2017 Celeste noch nicht bekannt Perception 2017 Hollow Knight 2017 Monster Boy and the Cursed Kingdom 2017 WonderBoy and the Dragon's Trap 2017 Shakedown Hawaii April 2017 Overcooked! noch nicht bekannt The Jack Boy Party Pack 3 2017 Hover: Revolt of Gamers 2017 Away: Journey of the Unexpected noch nicht bekannt Portal Knights noch nicht bekannt State of Mind noch nicht bekannt The Next Penelope noch nicht bekannt Mutant Mudds noch nicht bekannt Battle Chef Brigade noch nicht bekannt Ittle Dew 2 noch nicht bekannt

