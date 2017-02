Nintendo Switch - Neue Launch-Spiele bestätigt, über 60 Indies kommen 2017

Der eShop startet gemeinsam mit der Nintendo Switch und liefert drei neue Launch-Spiele.

Erreichte uns gestern noch die Nachricht, dass mit The Bindig of Isaac: Afterbirth+ ein Launch-Titel für die Nintendo Switch wegfällt, bestätigt Nintendo heute drei neue. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt, dürfen wir uns zum Launch der Hybrid-Konsole am 3. März 2017 auf die Indie-Spiele FAST RMX, Shovel Knight: Specter of Torment sowie Shovel Knight: Treasure Trove freuen. Der Nintendo eShop wird direkt zum Release der Nintendo Switch verfügbar sein, über den wir die drei Indies erwerben können.

Mehr: Nintendo Switch - Alle angekündigten Spiele in der Übersicht

FAST RMX erscheint exklusiv für die Nintendo Switch und scheucht uns in Überschallgeschwindigkeit über Rennpisten. Bei Shovel Knight: Specter of Torment handelt es sich nicht nur um die neueste Shovel Knight-Kampagne sondern um ein komplettes Spiel, das uns die die Haut des Fieslings Specter Knight schlüpfen lässt. Shovel Knight: Treasure Trove hingegen ist eine Complete-Edition, die neben dem ursprünglichen Shovel Knight alle bisher veröffentlichten Kampagnen des Side-Scrollers enthält. Specter of Torment und Treasure Trove erscheinen zeitexklusiv für die Nintendo Switch und später auch auf anderen Systemen.

Nintendo Switch - Video: Angespielt-Fazit zu Konsole und Launch-Spielen

Wie Nintendo außerdem verkündet, sollen uns in diesem Jahr über 60 Indie-Spiele, sogenannte "Nindies", im eShop erwarten. Am 28. Februar um 18:30 will das Unternehmen eine für Europa lokalisierte Fassung der amerikanischen Nindies-Präsentation auf der offiziellen Website ausstrahlen, auf der uns die Indie-Spiele genauer vorgestellt werden sollen.

Um den eShop auf der Nintendo Switch nutzen zu können, müssen wir ein System-Update durchführen, dass am 3. März 2017 verfügbar sein wird. Alles zur neuen Nintendo-Konsole erfahrt ihr hier.