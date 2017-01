Nintendo Switch - Analyst glaubt an 6 bis 8 Millionen verkaufte Konsolen in 2017

Nintendo Switch

Laut Branchenanalyst Michael Pachter steht der Nintendo Switch ein schwieriger Start bevor: Nicht nur der Preis sei zu hoch sondern auch das Spiele-Lineup zu dünn. Der Third Party-Support bestimme letztlich, ob Nintendo Erfolg hat oder nicht – aber die Drittanbieter würden alle zunächst noch abwarten wollen. Darum werde sich die Nintendo Switch dem Analysten zufolge im gesamten Jahr 2017 wohl 'nur' sechs bis acht Millionen Mal verkaufen.

Zum Vergleich: Vor Kurzem erst sind Zahlen aufgetaucht, denen zufolge Microsoft mittlerweile insgesamt 26 Millionen Xbox One-Einheiten verkauft haben soll. Dem gegenüber stehen auch immer noch Sonys 53,4 Millionen verkaufte PS4-Konsolen.

Michael Pachter geht hart mit Nintendo ins Gericht: Wäre die Switch zum 299,99 Dollar-Preis im Jahr 2013 erschienen, hätte das gut gepasst – jetzt kostet die PS4 aber keine 400 Dollar mehr und die Xbox One auch keine 500. Allerdings sei auch der Zubehör-Preis sehr viel höher als erwartet, während Michael Pachter sich aber zumindest positiv überrascht zeigt, was das First Party-Lineup der Nintendo Switch angeht.

Sollte es Nintendo nicht gelingen, den Third Party-Support für die Nintendo Switch sicherzustellen (der über Portierungen von Xbox 360- und PS3-Titeln hinausgeht), drohe der neuen Konsole ein ähnliches Schicksal wie der Wii U, sagt der Wedbush-Analyst. Sollten allerdings Spiele wie Red Dead Redemption 2, Star Wars: Battlefront oder Call of Duty für die Nintendo Switch angekündigt werden, sei er bereit, seine Meinung zu ändern.

Wie schätzt ihr den Start der Nintendo Switch ein?

