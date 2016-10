Nintendo Switch - Angeblich doppelt soviel RAM wie die Wii U

Nintendo Switch

Auf weitere offizielle Details zur neuen Nintendo-Konsole müssen wir noch warten, aber immerhin sickern gelegentlich kleinere Infos durch, die uns vielleicht ein etwas deutlicheres Bild der Nintendo Switch zeichnen lassen. Die Insiderin Emily Rogers gab auf Twitter nun vermeintliche Details zum Arbeitsspeicher der neuen Konsole preis.

"Ok, ich habe ein paar gute Nachrichten. Ich kann bestätigen, dass auch die Verkaufsversionen der Switch mit 4GB RAM ausgestattet sind. Also nicht nur die Dev-Kits. Das ist doppelt soviel Arbeitsspeicher wie bei der Wii U."

@ArcadeGirl64 good news? 4GB of ram? How is this good news?