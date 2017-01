Nintendo Switch - Das halten wir von der neuen Konsole

Nintendo Switch

Der größte Schwung an Neuigkeiten ist erfolgreich über die Bühne getänzelt und damit hat sich die Nintendo Switch offiziell den Spielerinnen und Spielern vorgestellt. Während ihr hier alle relevanten Infos zur neuen Konsole finden könnt, haben wir eine Minute ruhig durchgeatmet und unsere Eindrücke zur Switch festgehalten.

Hannes (@Treibhausaffekt):

Die Nintendo Switch-Präsentation lief sogar noch etwas besser ab, als ich es mir erhofft hatte. Zwar ist der deutsche Preis der Konsole nun doch über die 300 Euro gesprungen, doch die gezeigten Spiele überzeugen mich schon jetzt. Um Super Mario und The Legend of Zelda brauche ich mir keine Gedanken machen, die werden hoffentlich ohnehin sehr gut. Aber auch sonst freue ich mich über Xenoblade Chronicles 2, Splatoon 2 und Octopath Traveler, was wirklich vielversprechend aussieht.



Ich meine, wir bekommen sogar einen neuen Bomberman-Teil und mit Arms auch frische IPs, die eben anders sind als das, was ich von Sony und Microsoft geboten bekommen. Hatte ich zuvor noch minimale Zweifel, ob ich mir die neue Nintendo-Konsole zulege, ist die Switch jetzt eine gesicherte Investition für mich.

Dom (@R3nDom):

Ich hatte vor der Präsentation keine besondere Bindung zu Nintendo und daran konnte auch die einstündige Bühnenshow voller Trailer, Neuigkeiten und bunter Controller nichts ändern. Ohne Nostalgie-Ballast fiel es mir unheimlich schwer, mich für einen der gezeigten, großen Titel zu begeistern und so waren es vor allem zwei Titel, die meine persönlichen Highlights ausmachten: Arms (ich suche seit Ewigkeiten nach einem tollen Boxspiel!) und Super Bomberman R - zwei tolle Party-Spiele, die ohne allzu viel JRPG-Zuckerguss auskamen. Der richtige Knaller, der wirklich neue Ideen aus- und alte Nintendo-Maskottchen mitsamt der bunten Farbpaletten wieder einpackt, hat mir eindeutig gefehlt.

Linda (@lindalomaniac):

Als jemand, der mit dem Game Boy groß geworden ist und den 3DS immer mit dem Rucksack durch Berlin schleppt, hatte mich das Handheld-Konsole-Hybrid-Konzept der Nintendo Switch bereits seit dem Enthüllungs-Trailer am Haken. Von der Hardware bin ich nach wie vor überzeugt, besonders die bunte Variante der Konsole hat es mir angetan.



Bei den Spielen bin ich allerdings hin- und hergerissen: Als großer Fan von Xenoblade Chronicles und der The Legend of Zelda-Reihe freue ich mich natürlich riesig auf Xenoblade Chronicles 2 und Zelda: Breath of the Wild. Auch Square Enix' neues RPG Octopath Traveler, das im charmanten Oldschool-16-Bit-Look daherkommt, lässt mein Herz ein wenig schneller hüpfen. Andere Ankündigungen wie Splatoon 2, Skyrim, FIFA lassen mich hingegen eher kalt. Vielmehr wünsche ich mir, dass Nintendo neben den ganzen Ports und Fortsetzungen in Zukunft noch einige neue IPs für die Switch auf Lager hat.

Rae (@Freakingmuse):

Aktuell bin ich noch hin- und hergerissen, was die Nintendo Switch angeht. Das Grundkonzept der Hardware finde ich weiterhin super, allerdings fehlen derzeit noch die Spiele, die mich wirklich interessieren. So großartig ich die Idee finde, Skyrim auch unterwegs spielen zu können, so sehr fehlt es mir an anderen Stellen an innovativen Spielideen, hinter deren Titel nicht bereits eine Zahl steht, die auf eine Fortsetzung hindeutet. Oft leider noch dazu Fortsetzungen, deren Vorgänger mich schon nicht abholen konnten.



Mein momentanes Bauchgefühl geht daher leider aktuell in Richtung "meh". Allerdings bin ich sehr gespannt auf Nintendo Treehouse heute Nachmittag. Ich hoffe, dass dort der ein oder andere Titel gezeigt wird, der mich vom Gegenteil überzeugen kann.

Tobi (@FrischerVeltin):

Mein Eindruck: Eine solide Präsentation, nach der ich ungefähr einschätzen kann, was mich am 3. März erwartet. Ich mag das Handheld-Konsole-Hybrid-Konzept nach wie vor und war vor allem von 1-2 Switch fasziniert. Sicher, das ist nur ein Gimmick und dürfte ausschließlich auf Parties wirklich zünden, aber ich steh eben auf diese kleinen Details und netten Ideen. Enttäuscht bin ich dagegen darüber, dass der Verkaufspreis nun doch die 300 Euro gerissen hat. Das hatte ich nicht erwartet, nur befürchtet. Eindrücke von der Hardware und den Controllern maße ich mir erst an, wenn ich die Dinger selbst in der Hand hatte.



Etwas konfus wirkt noch das Spiele-Line-Up der Switch: Viele Titel kommen erst nach Launch, es gibt noch keinen Überblick, was zum Start erscheint, Mario Odyssey landet leider erst Ende des Jahres auf der Switch, es fehlen noch die richtigen Kracher. Das kann ich aber verschmerzen, weil ich direkt zum Start mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild loslegen kann - dessen Trailer war meiner Meinung nach der absolute Höhepunkt der Präsentation. Trotz einiger Fragezeichen steht mein Entschluss fest: Die Switch ist für mich ein Tag-1-Kauf!

Kai:

Das Konzept der Switch finde ich super, allerdings scheint sie letztlich durch die mangelnde Hardware-Power wieder mal keine vernünftige Heimkonsole (Ja, Nintendo führt Switch offiziell als Heimkonsole!) zu sein, die mit PS4 und Xbox One konkurrieren kann. Das bedeutet: Nintendo macht's den Publishern erneut schwer, Multiplattformspiele vernünftig umzusetzen. Bleiben natürlich die exklusiven Nintendo-Titel, doch wenn der Output ähnlich zögerlich wie bei der Wii U ist, lohnt sich die Switch für mich allenfalls als Drittkonsole. Auch der Handheld-Aspekt wird durch die mangelnde Akkulaufzeit letztlich torpediert und ist für mich ohnehin eher uninteressant. Warum zum Teufel sollte ich Skyrim oder Zelda unterwegs spielen wollen?



Beim Fokus der Konsolenvorstellung auf die fancy Controller-Gimmicks fühle ich mich zudem schmerzlich an das halbgare GamePad der Wii U erinnert. Auch das bisherige Spiele-Lineup mit Partyspielen und uralten Portierungen kann mich kaum überzeugen. Ich habe hier ebenfalls ein kleines Wii-U-Déjà-vu und befürchte, dass Nintendo mit Switch ähnlich baden gehen könnte. Wo sind die wirklichen Knaller zum Start? Klar, Zelda wird für mich ein zwingender Kaufgrund. Doch im Anschluss daran brauche ich Argumente in Spieleform, um die Konsole nicht sofort wieder zu verscherbeln.

Nachdem wir nun unser Herz ausgeschüttet haben, wollen wir natürlich auch von euch wissen: Wie gefiel euch die Präsentation? Konnte die Switch einen guten Eindruck hinterlassen? Und auf welches Spiel freut ihr euch am meisten?