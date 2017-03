Nintendo Switch - Das sagt die internationale Presse zur neuen Konsole

Nintendo Switch - Endlich ist sie da!

Heute schließt endlich die Gerüchteküche und auch die allerletzten Fragen zur Nintendo Switch-Hardware werden geklärt. Einen Tag vor dem offiziellen Launch der neuen Nintendo-Konsole flattern die Tests und Meinungen zur Nintendo Switch durch das Netz und wir haben die wichtigsten Stimmen der internationalen Presse für euch gesammelt.

Unsere Ansichten zur Konsole findet ihr übrigens im offiziellen Hardware-Test der GamePro, in dem wir uns einerseits über die saubere Verarbeitung des Handhelds freuen, aber auch über die eher mäßige Leistung im TV-Modus wundern.

Das sind die internationalen Stimmen zur Nintendo Switch

Arthur Gies und Christopher Grant von Polygon sehen die Nintendo Switch als einen deutlichen Schritt nach vorn, der Nintendo endlich die Stärken ausspielen lässt, die mit der Wii U nicht möglich waren. Gleichzeitig wirkt die Hardware insgesamt noch unfertig und viele wichtige Funktionen sind noch nicht verfügbar oder lassen zu wünschen übrig.

Kirk Hamilton, der die Nintendo Switch für Kotaku getestet hat, spricht die Empfehlung aus, mit dem Kauf noch zu warten. Zwar sei die experimentelle Konsole sehr unterhaltsam und erfülle ihr selbst gestecktes Ziel als Hybrid-Gerät hervorragend, doch Nintendo bleibe noch einige Antworten schuldig, das Zubehör beinhalte versteckte Kosten und das Launch-Lineup weiß neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild nur bedingt zu überzeugen.

Thomas Morgan von Digital Foundry betont, dass die Nintendo Switch zwar in erster Linie als Heimkonsole beworben wurde, die auch unterwegs einsetzbar sei, eigentlich sei es aber andersrum. Die Nintendo Switch sei jetzt der leistungsstärkste Handheld auf dem Markt, doch das Hybridkonzept fordere auch Kompromisse. Unterwegs hält der Akku nicht allzu lang und im TV-Modus kommt die Nintendo Switch nicht in Schlagweite zur PS4 oder zur Xbox One.

Ben Reeves von Game Informer lobt die Idee hinter der Switch, sieht aber ebenfalls viele Kompromisse, die Nintendo zugunsten des Konzepts eingehen musste. Die Joy-Con seien viel zu klein und würden sich auch als zusammengestecker Controller unnatürlich anfühlen. Vor allem der Third Party-Support werde zeigen, ob sich das Risiko gelohnt habe.

Jimmy Thang von Gamespot sieht in der Nintendo Switch in erster Linie die zahlreichen Möglichkeiten, Spiele zu erleben. Sowohl die klassische Spielerfahrung mit großen Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild als auch die Party-Runde mit 1-2-Switch seien reizvoll. Allerdings bleibt es dabei, dass jeder für sich selbst einschätzen muss, ob er mit dem Spieleangebot der Nintendo Switch zufrieden sei.

Habt ihr eure Meinung zur Nintendo Switch schon gefällt?