Nintendo Switch - Diablo 3 laut Eurogamer tatsächlich in Entwicklung

Vor wenigen Tagen teaserte Blizzard auf Twitter Diablo 3 für die Nintendo Switch an, nachdem das Gerücht vom Insider Marcus Sellars aufgegriffen wurde. Inzwischen hat sich auch Eurogamer unter Berufung auf anonyme Quellen zu Wort gemeldet: Ja, Diablo 3 kommt tatsächlich für die Switch.

Derzeit befinde sich ein Switch-Port von Diablo 3 in Entwicklung. Die Quellen von Eurogamer konnten aber nicht bestätigen, ob die Erweiterungen Reaper of Souls und Rückkehr des Totenbeschwörers in der Switch-Version enthalten sind. Allerdings wäre es ziemlich überraschend, wenn Blizzard Inhalte zurückhalten würde.

Ankündigung erst in mehreren Monaten?

Nach dem Teaser auf Twitter ruderte Blizzard sofort zurück und teilte mit, dass sie "derzeit nichts anzukündigen" hätten und es sich bei dem Tweet lediglich um einen Spaß handelte. Diese Aussage verwunderte die Quellen von Eurogamer, die über das Projekt im Bilde sind, da die Enthüllung des Diablo 3-Ports "einige Monate" entfernt sei.

Es scheint so, als hätte Blizzard tatsächlich die Switch-Version angeteasert, was letztlich aber medial mehr aufgeblasen wurde, als von Blizzard beabsichtigt. Auf Anfrage von Eurogamer sah der Publisher davon ab, sich weiter zum Thema zu äußern.

Diablo 3 würde wie die Faust aufs Auge auf die Switch passen und bei Blizzard dürfen wir mit Sicherheit von einem technisch einwandfreien Port ausgehen.

Würdet ihr Diablo 3 auf der Switch (nochmal) spielen?