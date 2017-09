Nintendo Switch - Drei weitere Arcade-Klassiker angekündigt

Wir berichteten bereits, dass Nintendo in Zusammenarbeit mit Hamster einige der kultigsten Klassiker für Nintendo Switch wiederbelebt. So erscheint bereits am 27. September Vs. Super Mario Bros, weitere Titel wie Vs. Balloon Fight und Vs. Pinball wurden bereits angekündigt. Nun sind drei weitere Klassiker-Umsetzungen bekannt geworden.

Wie Famitsu berichtet, erscheinen im "Arcade Archives"-Programm auch Vs. Excitebike, Vs. Wrecking Crew und Vs. Urban Champion für die Nintendo Switch. Einen Release-Termin gibt es zwar nicht, dafür haben wir ein paar Trailer für euch:

Nintendo warnt übrigens davor, dass bei den Arcade Archives-Spielen Anpassungen vorgenommen wurden und sich diese daher vom Original unterscheiden können. So sollen sämtliche Klassiker auf der Switch mit den Joy-Con gespielt werden können.

Welchen Klassiker wollt ihr unbedingt auf der Switch spielen?