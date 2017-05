Nintendo Switch - EA will weitere Spiele für die Konsole bringen

EA will die Nintendo Switch unterstützen.

Im Rahmen des vierteljährlichen Konferenzgesprächs mit Investoren und Analysten hat sich Electronic Arts' CEO Andrew Wilson unter anderem zur Nintendo Switch geäußert (via DualShockers).

Demnach erklärte Wilson, dass Electronic Arts ein "sehr gutes Gefühl" bezüglich der Switch hat und zudem ein "fantastisches Verhältnis" zu Nintendo genießt. Der Publisher ist begeistert, dass Nintendo einen sehr starken Launch hingelegt und zahlreiche neue Spieler ins Gaming-Ökosystem gebracht hat.

Wilson zufolge ist EA weiterhin optimistisch, was Nintendos neue Konsole angeht, und sucht derzeit nach weiteren Spielen, die man neben dem bereits angekündigten FIFA 18 für die Switch veröffentlichen kann.

Die Frage ist natürlich, um welche Spiele es sich dabei handeln könnte. Allein in diesem Jahr hat EA neben seinem alljährlichen Sportspiele-Lineup Star Wars: Battlefront 2 und ein neues Need for Speed in der Pipeline. Letzteres soll laut ersten Infos übrigens wieder Polizei-Rennen und Tuning bieten. Vielleicht portiert der Publisher aber auch ältere Titel wie Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2.

Welche EA-Titel wünscht ihr euch für die Switch?