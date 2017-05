Need for Speed 2017 - Erste Infos: Kein Internetzwang, dafür Tuning & Polizei

Need for Speed 2017 - Der Always-On-Zwang des Vorgängers fällt weg.

Mitte 2016 kündigte EA an, in diesem Jahr einen neuen Need for Speed-Teil veröffentlichen zu wollen. Anfang 2017 bekräftigte der Publisher sein Vorhaben und nun verraten die Entwickler von Ghost Games, die für das NfS-Reboot von 2015 verantwortlich zeichnen, auch handfeste Details zum Spiel.

In einem Beitrag auf der offiziellen Need for Speed-Website gibt das Studio bekannt, dass der neue Ableger der Rennspielreihe Ende 2017 auf den Markt kommen soll. Tuning werde "im nächsten Spiel" und in kommenden Teilen eine große Rolle spielen. Zudem kehren Verfolgungsjagden mit der Polizei zurück.

"Okay ... reden wir über die Cops. Es gibt nichts Schöneres, als sich auf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei einzulassen und sie im Nacken zu spüren, während man durch die Stadt rast. Man hat die Cops hinter sich, andere Fahrer vor sich, und dann – wie aus dem Nichts – BUMM! Sie setzen eine Rhino-Einheit bei einem Straßenrennen ein."

Auch Hinweise auf das Setting von Need for Speed 2017 gibt der Beitrag. So erwähnt Ghost Games Canyons und deutet Off-Road-Rennen an.

"Egal, ob ihr euren frisch getunten Wagen ausprobiert oder die Konkurrenz in einem Event in den Canyons in Grund und Boden fahrt – ihr wollt euch dabei durch eine Welt bewegen, die nicht nur atemberaubend aussieht, sondern euch auch die Möglichkeit bietet, genau das zu tun, was ihr möchtet. Wir bringen die Action deshalb auf ein neues Niveau und lassen euch sowohl auf als auch abseits der Straße nach Herzenslust Gas geben."

Zu guter Letzt geht Ghost Games einen der größten Kritikpunkt am Need for Speed-Reboot von 2015 an: Always-On. Wie die Entwickler versprechen, soll Need for Speed 2017 ohne Onlinezwang auskommen, das Spiel könne man "komplett offline" durchspielen.

Weitere Informationen zu Need for Speed 2017 will Ghost Games Anfang Juni bekannt geben.

