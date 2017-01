Nintendo Switch - Fan-Arts zeigen, wie cool die Joy-Con aussehen könnten

Die Nintendo Switch gibt es erstmal nur in Grau oder Neon-farben.

Nintendo bietet seine Nintendo Switch zum Start am 3. März 2017 lediglich in den Farben Grau und Neon (Blau/Rot) an - speziell an Nintendo-Franchises angepasste Themes gibt es (noch) nicht. Dabei zeigen Fans immer wieder, wie hübsch die Switch beziehungsweise die Joy-Con-Controller mit etwas mehr Farbe aussehen könnten.

Beeindruckend sind auch die Entwürfe des Instagram-Users hypnopompe, der auf seinem Kanal acht verschiedene Design-Vorschläge für die Joy-Con präsentiert, darunter Farbkombinationen im Splatoon- oder Donkey Kong-Stil:

Die Nintendo Switch erscheint am 3. März 2017 für rund 330 Euro. Alle Infos zur Technik und den Spielen findet ihr in unserem Round-up. Einen ersten Erlebnis-Bericht zur Konsole und den Joy-Con haben wir ebenfalls für euch.

Was haltet ihr von den farbigen Joy-Con?