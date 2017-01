Nintendo Switch - Fans basteln sich eigene Launch-Titel

Nintendo Switch

Vor ein paar Tagen listete der Online-Händler EB Games The Legend of Zelda: Breath of The Wild,The Elder Scrolls 5: Skyrim und Mario Kart 8 als vermeintliche Launch-Titel für die Nintendo Switch und sorgte damit für reichlich Aufregung in der Netzgemeinde. Da uns der Enthüllungs-Trailer zur neuen Nintendo-Konsole alle drei Spiele auf der Switch zeigte, erschien die Liste des Shops zunächst glaubwürdig, stellte sich letztendlich aber als Fälschung heraus.

Mehr: Persona 5 - Kommt nicht für Nintendo Switch, bleibt PlayStation-exklusiv

Kurze Zeit später meldete sich Twitter-User Daniel Vuckovic zu Wort, der die Spielecover nach eigenen Angaben aus Jux und Tollerei entworfen und via Webdev-Tools in den australischen Shop eingefügt hat. Ihm sei langweilig gewesen und er habe sehen wollen, wie weit sein Witz führt.

Earlier today I was REALLY bored. I made these, and use Webdev tools to put it onto EB Games’ site. pic.twitter.com/wqZkSeGB3U — Daniel Vuckovic (@VOOK64) January 2, 2017

Vuckovics kleiner Spaß ermunterte schließlich zahlreiche Nintendo-Fans dazu, ihre eigenen absurden Kreationen vermeintlicher Launch-Spiele für die Switch ins Netz zu stellen. Die Switch-Version des JRPGs The Legend of Dragoon (inklusive PlayStation-Banner) ist definitiv mein Favorit (via Polygon).

Yo the Nintendo Switch is hype fam. pic.twitter.com/T7paZ3EhHC — Mannheimer @ MAGFest (@TailsChannel) January 3, 2017

more launch titles for the nintendo switch!!!!! pic.twitter.com/zhG5NEAyYD — kaisuke (@arpeggiotrash) January 3, 2017

Switch's lineup is really shaping up well ??? (pic via @sramdi, template via @vook64) pic.twitter.com/gyXT4XVAH1 — Tiny Cartridge (@tinycartridge) January 4, 2017

Game Theory: Have The Nintendo Switch's Launch Titles LEAKED?! pic.twitter.com/r8OovXFYJE — Game Theory Rejects (@GameTheoryRejct) January 2, 2017

wow these leaked nintendo switch launch games look pretty great! pic.twitter.com/7IVudnMpWy — Unit But New (@RevolverUnit) January 2, 2017

Welche Spiele wir zum Launch der Hybrid-Konsole tatsächlich spielen dürfen, erfahren wir während des Nintendo Switch-Events in Tokyo am 13. Januar.

Welches Spiel wünscht ihr euch unbedingt für die Nintendo Switch?