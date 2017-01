Persona 5 - Kommt nicht für Nintendo Switch, bleibt PlayStation-exklusiv

Persona 5

Nur noch ein paar Tage und dann wird Nintendo endlich wieder das Schweigen brechen und neue Details zur Nintendo Switch enthüllen. Neben dem Preis der Konsole, warten viele Fans natürlich auch auf die Ankündigung neuer Spiele und die Bestätigung von weiteren Portierungen. Leider wird Persona 5 nicht dazugehören.

Zwar wurde das JRPG stets als PS3- und PS4-Titel beworben, doch es gab dennoch jede Menge Fans, die sich Hoffnungen auf einen Nintendo Switch-Port gemacht haben. Die neue Third Party-Offensive, die Nintendo im Rahmen der Konsolen-Enthüllung angekündigt hat und wo auch der Name Atlus zu lesen war, dürfte die Gerüchteküche wohl befeuert haben.

Persona 5 platforms: PS3, PS4.

Yakuza 0 platforms: PS4.



THAT'S. IT.



No Switch. No PC. Idk about the box label, that's a Sony thing. pic.twitter.com/8R3Qj36deA