Nintendo Switch - Gerücht: Händler könnte Launch-Preis verraten haben

Wie teuer wird die Nintendo Switch? Den Preis will Nintendo offiziell noch nicht verraten, Preisangaben internationaler Händler deuten aber in die Richtung von 250 Euro für die Standard-Variante.

Der Erfolg der Nintendo Switch hängt maßgeblich von drei Faktoren ab: Der Akzeptanz des Hybrid-Ansatzes durch potentielle Käufer, dem Spieleangebot und natürlich auch vom Verkaufspreis. Zum dritten Punkt gibt es jetzt neue Hinweise.

So berichten die Kollegen von PC Games, dass Toys "R" Us Kanada die Konsole für 329,99 kanadische Dollar im Sortiment hat. Das entspricht derzeit etwa 220 Euro. Reporterin Laura Dale legt nach und hat den angeblichen Preis des britischen Händlers GAME schon vorab erfahren: 199,99 britische Pfund, etwa 230 Euro und damit auch in diesem Preisbereich. Mit Steuern wäre ein Verkaufspreis von 250 Euro durchaus vorstellbar.

Daher haben wir in dieser Sache um ein Statement bei Nintendo gebeten, allerdings keine konkrete Antwort erhalten. Stattdessen teilte man uns mit, dass es »bislang noch keine offiziellen Informationen zum Verkaufspreis« gibt. Erst im Jahr 2017 möchte sich Nintendo öffentlich zu diesem Thema äußern.

Es soll angeblich zwei Switch-Versionen geben

Dabei soll es sich um die günstigste Variante mit der geringsten Speichermenge handeln, eine zweite Konsole soll für 249,99 Pfund (290 Euro) angeboten werden. Für 39,99 britische Pfund (etwa 46 Euro) soll es den Pro Controller geben.

Auch wenn sich die Preisangaben des britischen und des nordamerikanischen Händlers in etwa decken: Eine Bestätigung von Nintendo gibt es noch nicht, entsprechend sind die Informationen mit Vorsicht zu genießen.

