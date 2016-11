Nintendo Switch - Release-Termin angeblich durch anonyme Quelle bekannt

Wann kommt die Nintendo Switch?

Ich sage es gern noch einmal: Nintendo verweigert derzeit offizielle Statements zur Nintendo Switch und vertröstet uns auf den 13. Januar. Dann sollen nämlich Details zu Preis, Release und Spiele-Aufgebot bekannt gegeben werden. Aber in der Gerüchteküche werden derzeit trotzdem Überstunden geschoben.

Mehr: Nintendo Switch - Angeblich doppelt soviel RAM wie die Wii U

So berichtet Laura Kate Dale von Let's Play Video Games, die für den Löwenanteil der Nintendo Switch-Gerüchte verantwortlich zeichnen, dass die Konsole am 17. März 2017 veröffentlicht wird. Sie beruft sich dabei auf eine nicht näher bestimmte Nintendo-Quelle.

Being told March 17th is currently planned Switch launch day in PAL, will release worldwide that same week but not same date all regions.