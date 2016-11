Nintendo Switch - Händler verkauft Konsole für weniger als 240 Euro

Nintendo Switch

Bis jetzt wissen wir nur wenig über die Nintendo Switch. Neben einem kurzen Trailer und einer Liste von Publishern, die mit Nintendo zusammenarbeiten werden, hüllt sich der Konzern bisher in tiefes Schweigen. Mit einem offiziellen Preis dürfenwir erst Anfang 2017 rechnen. Jetzt könnte ein britischer Händler allerdings den Preis für die Nintendo Switch verraten haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein angeblicher Preis für Nintendos kommende Hybridkonsole in Umlauf gerät. So haben bereits einige andere Händler einen möglichen Preis für die Switch verraten, zu denen sich Nintendo aber nie konkret äußern wollte. Der britische Einzelhändler GameSeek nennt nun einem Preis von 198,50 britischen Pfund aus. Umgerechnet sind dies etwa 240 Euro. Der Preis deckt sich in etwa mit den anderen Händlern, über die wir zuvor berichteten.

Interessant ist bei diesem speziellen Händler allerdings das Zusatzfeature der »Preisgarantie«. Diese besagt, dass Vorbesteller bei einer Preiserhöhung den niedrigeren Preis zahlen werden. Folglich scheint sich der Einzelhändler ziemlich sicher über den Preis der Switch zu sein. GameSpot zufolge gibt es jedoch auf der Facebook-Seite von GameSeek bereits den Kommentar eines Kunden, der mit GameSeek in Kontakt steht. Laut ihm wurden alle Vorbestellungen gecancelt und das Geld an die jeweiligen Kunden zurücküberwiesen.

Wir haben bei Nintendo angefragt und um eine offizielle Stellungnahme zum angeblichen Switch-Preis gebeten. Sobald wir eine Antwort erhalten, lassen wir es euch wissen.

Was glaubt ihr, wie viel wird die Nintendo Switch kosten?

