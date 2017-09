Um die Virtual Console auf der Nintendo Switch macht der japanische Konzern zwar immer noch ein Geheimnis - falls der Service aber doch irgendwann angeboten werden sollte und unter anderem SNES-Klassiker auf die aktuelle Nintendo-Konsole holt, dann liefert 8Bitdo den passenden Controller dazu.

Der Hardwarehersteller hat den "SNES30 Pro" bereits auf der E3 2017 präsentiert - und jetzt könnt ihr euch den inoffiziellen Zusatzcontroller im nostalgischen SNES-Design auf der amerikanischen Seite von Amazon vorbestellen, wenn ihr denn wollt. Der Nintendo Switch-Controller im SNES-Design ist sowohl in US-Farben (violett-grau) als auch in der europäischen Version zum Preis von 49,99 US-Dollar erhältlich. Das Gerät erscheint am 10. Dezember 2017 in Nordamerika. Ein Datum für Europa gibt es aber noch nicht.

Der SNES30 Pro kann als Pro Controller für die Nintendo Switch verwendet werden und verfügt dementsprechend über USB-C, Rumble-Motoren, Status-LEDs, Analog-Sticks und unterstützt Bewegungssteuerung. Der Controller funktioniert außerdem am PC, Mac oder iOS- und Android-Geräten.

Was sagt ihr zum Nintendo Switch-Controller im SNES-Design? Holt ihr euch das Gerät oder genügt euch der herkömmliche Nintendo Switch-Pro Controller?