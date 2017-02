Nintendo Switch - Jetzt Account-ID reservieren & Namen sichern, bevor die guten alle weg sind

Nintendo Switch – am Besten jetzt schon die Account-ID samt Namen reservieren!

Die Nintendo Switch kommt mit einem neuen Online-Service daher, der nichts mit den alten Nintendo Network-IDs am Hut hat. Was bedeutet, dass ihr euch einen neuen "Nintendo Account" anlegen müsst, um das Angebot zu nutzen. Die Möglichkeit dazu existiert jetzt schon, ihr könnt euch bereits anmelden. Eile ist geboten: Wer einen bestimmten (beziehungsweise ganz normalen) Namen haben will, sollte ihn sich reservieren, bevor ihm den jemand wegschnappt.

Mit der Nintendo Account-ID könnt ihr dann im Switch-eShop einkaufen, wenn es soweit ist und ihr braucht wie gesagt auch eine, um den Nintendo Online Service zu nutzen. Das Beste an der ganzen Sache: Im Gegensatz zum alten Nintendo Network-ID-System werden unsere Käufe in Zukunft nicht mehr an das Gerät gekoppelt, über das sie erworben wurden, sondern an unsere Nintendo Account-ID.

Während der Nintendo-Account und somit auch die ID völlig kostenlos sind, müssen wir für den Online-Service monatlich bezahlen. Zum Launch der Nintendo Switch kommt er allerdings noch gratis daher, später dürfte die Angelegenheit in etwa so wie das PlayStation Network (PSN) oder Xbox Live funktionieren.

Habt ihr euren Wunsch-Namen sichern können?

