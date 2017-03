Nintendo Switch - Konsole angeblich schon gehackt

Der Webbbrowser der Nintendo Switch ist einer von mehreren Angriffspunkten für Hacker.

Die erst seit wenigen Tagen erhältliche Nintendo Switch wurde angeblich bereits gehackt. Ein Hacker namens qwertyoruiop postete vor einigen Tagen ein Bild auf Twitter (via Venturebeat), auf dem wir eine Nintendo Switch mit dem Wort "Done" (erledigt) auf dem Screen sowie einen Laptop sehen können. Geknackt hat er die Konsole nach eigenen Angaben mit seinem iOS-Webkit Exploit über eine Lücke im versteckten Webbrowser.

