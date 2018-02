Nintendo kalkuliert immer wieder mit enormen Risiken. Statt auf Nummer sicher zu gehen, wählt das Unternehmen oft den Weg der Innovation. Manchmal klappt das nicht und die Ideen überzeugen Fans nicht oder die Realität bleibt hinter der Vorstellung zurück. Aber viele dieser Experimente funktionieren ganz hervorragend, wie zum Beispiel die Nintendo Switch oder die Wii zeigen.

Bei Nintendo Labo verhält es sich ähnlich: Die Idee ist derart ungewöhnlich und kurios, dass die meisten Menschen davon ausgehen, dass das Ganze entweder komplett scheitert oder ein Riesenerfolg wird. Nintendo selbst will offenbar genau so weitermachen und plant in Zukunft noch mehr solcher Peripherie-Experimente.

Mehr: Nintendo Labo - FAQ: Die wichtigsten Antworten zu Nintendos Bastel-Addon

Auf einer Pressekonferenz hat Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima jetzt erklärt, dass Labo nur die erste von vielen "neuen Arten zu spielen" sei. Das Unternehmen hoffe, noch viele dieser Spielarten für die Nintendo Switch vorstellen zu können. Dabei bleibt allerdings unklar, ob damit tatsächlich neue Vorstöße in bisher ungeahntes Territorium gemeint sind oder ob es sich um einen weiteren Ausbau der Nintendo Labo-Produktlinie handelt. Quellen des Wall Street Journals gehen jedenfalls davon aus, dass Nintendo plant, weitere Hardware-Peripherie zu entwickeln.

Auf Twitter gibt der WSJ-Reporter Takashi Mochizuki eine dazu passende Aussage von Shigeru Miyamoto wieder: