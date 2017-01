Nintendo Switch: Mario & Rabbids RPG - Gerücht: Grant Kirkhope soll Soundtrack komponieren

Die Musik von Mario RPG: Invasion of the Rabbids soll von Kirkhope stammen.

Die Nintendo-Insidern Laura Kate Dale hat uns bereits in den letzten Tagen mit neuen Gerüchten zur Virtual Console und dem Hauptmenü sowie zur Akkukaufzeit und zusätzlichen Docking-Stations der Nintendo Switch versorgt. Nun packt sie mit weiteren Informationen aus. Diesmal geht es um Mario RPG: Invasion of the Rabbids (Arbeitstitel), von dem wir bereits im November berichteten.

Demzufolge will Laura Kate Dale erfahren haben, dass der Komponist Grant Kirkhope für die Musik des rundenbasierten Rollenspiels verantwortlich zeichnet. Kirkhope ist ein Meister seines Fachs, hat er doch schon seit 1996 zahllose Videospiele-Soundtracks entworfen. Unter anderem war er federführend für die Musik- und Klangkulissen von Star Fox Adventures, Yooka-Laylee, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse und Donkey Kong 64.

I know I was taking a break from leaks but screw it, I'm calling this. Grant Kirkhope is composer on the Switch Mario Rabbids RPG. https://t.co/n745etLUFk